Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Vietnam logró 63 puntos en el Índice de Sentimiento de Consumidores de la ASEAN (ACSI), el nivel más alto en la región, según lo publicado por el banco singapurense UOB en su séptimo estudio sobre el sentimiento de consumidores de la ASEAN (ACSS).



Aunque el resultado bajó cuatro puntos respecto al año anterior, resulta superior al promedio de 54 puntos y refleja la confianza de los consumidores en las perspectivas económicas del país.



El 84% de los encuestados valoró positivamente tanto la situación económica actual como las perspectivas futuras. Sin embargo, las preocupaciones también aumentaron. El cambio climático, los desastres naturales y la contaminación ambiental fueron mencionados por el 65%, cuatro puntos porcentuales más que en 2025. Asimismo, el 62% expresó inquietud por el aumento del costo de vida, mientras que el 60% señaló los gastos familiares y la situación geopolítica mundial.



Estas presiones se reflejan en los hábitos de consumo. Los hogares priorizan las necesidades esenciales, con aumentos netos del gasto en servicios públicos (16%), educación y atención sanitaria (15% cada uno), alimentos y productos básicos (14%) y transporte cotidiano (13%).



Paul Kim, director de Servicios Financieros Personales de UOB Vietnam, consideró que el liderazgo del país en optimismo refleja la confianza en sus perspectivas de crecimiento a largo plazo. No obstante, señaló que los consumidores muestran una mayor cautela en sus decisiones financieras y prestan más atención a la disciplina en la gestión de sus recursos.



El estudio también revela que la percepción de riqueza en Vietnam va más allá de los activos financieros. El 37% de los participantes la relaciona con la capacidad de satisfacer las necesidades actuales y alcanzar los objetivos futuros de la familia; el 34% la asocia con gozar de buena salud y otro 34% con disponer de determinado patrimonio financiero.



Además, el 85% está dispuesto a hablar sobre su patrimonio, principalmente con su cónyuge o pareja (74%) y sus padres (40%). Alrededor de ocho de cada diez encuestados toman directamente decisiones sobre inversiones y compras de gran valor. El 40% recurre a asesores financieros profesionales, frente al promedio regional del 32%.



La tecnología también gana terreno en la gestión financiera. El 85% utiliza herramientas digitales para consultar información, controlar gastos y administrar inversiones. La banca digital es el principal canal para las inversiones, utilizado por el 42% de los encuestados, frente al 38% que recurre a bancos tradicionales y el 34% a compañías de seguros.



La inteligencia artificial se emplea para comparar productos bancarios, consultar información financiera y planificar presupuestos, ahorros e inversiones. Sin embargo, su nivel de confianza (72%) sigue por debajo del de familiares y amigos (82%), asesores financieros (77%) y bancos principales (76%).



En cuanto a la preparación financiera, el 92% confía en su capacidad para administrar sus finanzas personales, el 89% ahorra más del 10% de sus ingresos mensuales y otro 92% dispone de un fondo de emergencia. Asimismo, el 63% invierte más del 10% de sus ingresos anuales, seis puntos porcentuales más que en 2025.



Pese a estos avances, disminuyó la confianza en la capacidad de alcanzar objetivos financieros a largo plazo: el porcentaje de quienes consideran suficiente su cobertura de seguros cayó al 76%, mientras que el de quienes creen que sus inversiones actuales cubrirán sus planes de jubilación y otras metas futuras bajó al 69%.



Los resultados muestran que los consumidores vietnamitas mantienen una sólida cultura de ahorro e inversión, pero adoptan una postura más cautelosa ante el aumento de los gastos y la incertidumbre económica./.

VNA