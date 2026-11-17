Hanoi (VNA) - Hasta finales de octubre de 2026, Vietnam contaba con 18,08 millones de personas afiliadas al seguro de desempleo, un aumento del 10,54% en comparación con el mismo período de 2025, según el Seguro Social de Vietnam.



Durante los primeros diez meses del año, 660.739 personas recibieron prestaciones por desempleo, lo que representa un incremento del 0,64%, mientras que 15.668 personas recibieron apoyo para la formación profesional, un aumento del 38,61%.



En comparación con el mismo período del año anterior, el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo aumentó en 4.180 personas, mientras que el de quienes recibieron apoyo para la formación profesional creció en 4.364, al pasar de 11.304 a 15.668 personas.



Estos resultados reflejan la creciente atención prestada a la formación profesional de los trabajadores desempleados, lo que contribuye a mejorar sus competencias y ampliar sus oportunidades de encontrar un nuevo empleo.



Hasta finales de octubre, el número de afiliados al seguro social alcanzó los 22,78 millones, un aumento del 11,37% respecto al mismo período del año anterior. De esta cifra, 20,12 millones estaban afiliados al régimen obligatorio y 2,66 millones al voluntario. Por su parte, el seguro médico contaba con 98,82 millones de afiliados, un incremento del 4,17%.



El seguro de desempleo constituye una importante política de bienestar social que ayuda a los trabajadores a reducir las dificultades económicas derivadas de la pérdida del empleo, al tiempo que les ofrece servicios de asesoramiento, orientación laboral y formación para mejorar sus competencias profesionales.



De acuerdo con la Ley de Empleo de 2025, que entró en vigor el 1 de enero de 2026, esta política se ha ampliado con el objetivo de vincular las prestaciones por desempleo con la formación profesional.



Además de la ayuda para cubrir los gastos de matrícula, los trabajadores que participen en programas de formación también recibirán una ayuda para gastos de alimentación durante el período de estudio. Estas medidas buscan mejorar sus competencias, facilitar su adaptación a las exigencias del mercado laboral y favorecer su pronta reincorporación al trabajo./.

VNA