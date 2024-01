El Primer Ministro Pham Minh Chinh tocó la campana para inaugurar la sesión bursátil de la Bolsa de Valores NASDAQ. (Fuente:VNA)



Ese ambiente de alegría y entusiasmo se debe a que acabamos de atravesar y superar exitosamente un año lleno de dificultades, con avances positivos. Pese al contexto de numerosos desafíos, nuestro país logró resultados integrales de desarrollo socioeconómico en todos los campos y deviene un punto brillante en la región y el mundo. El Gobierno y el Primer Ministro han actuado con decisión y con el espíritu de "



*Dar la vuelta a la difícil situación



En 2023, los "vientos en contra" debido al declive económico, las consecuencias prolongadas de la



Con el punto de vista de "no poder quedarse con los brazos cruzados y observar", el Gobierno y el Primer Ministro dirigieron y aplicaron una gestión drástica para dar la vuelta a la situación. El Jefe de Gobierno pidió evitar ser subjetivo y negligente o bajar la vigilancia, pero también no confundirse ni vacilar. Instó a siempre mantenerse tranquilo, confiado, proactivo, flexible y creativo, así como no cambiar de estado repentinamente y gestionar de manera "entrecortada".



En 2023, el Gobierno realizó 22 sesiones y el Primer Ministro y sus vices presidieron unas mil 600 conferencias y reuniones. Además de los contenidos regulares, muchas cuestiones claves, urgentes y emergentes fueron tratadas por el Ejecutivo.



El Gobierno y el Primer Ministro se centraron en resolver cuestiones fundamentales como la gestión armoniosa y razonable entre la política fiscal y la monetaria; impulsar el crecimiento y la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación y asegurar las grandes balanzas de la economía; promover la planificación, atraer la inversión extranjera, reformar los procedimientos administrativos, acelerar la transformación digital, desembolsar capital de inversión pública, desarrollar 19 grupos y corporaciones estatales, perfeccionar las instituciones y desarrollar leyes, y manejar proyectos atrasados. Además, muchas dificultades y obstáculos se atendieron con prontitud como los relacionados a los mercados financieros y crediticios, la producción y los negocios, los bonos corporativos, los bienes raíces, el desarrollo turístico, la industria cultural, el mercado laboral y la energía. El primer ministro Pham Minh Chinh preside la reunión ordinaria del Gobierno en septiembre de 2023 y la conferencia en línea del Gobierno con las localidades. (Fuente:VNA)



Todavía recordamos que en 2023 hubo momentos en que el mercado de valores, los bonos corporativos, el mercado inmobiliario y el mercado del oro se dispararon; y corrió el riesgo de escasez de electricidad y gasolina que preocupaba a la población y las empresas, el Gobierno y el Primer Ministro respondieron con prontitud, tomaron decisiones políticas, abordaron las deficiencias y exhortaron a la unidad a la comunidad empresarial y a la gente para normalizar la situación.



El año pasado, el Primer Ministro y sus vices realizaron 83 viajes de trabajo a las provincias y ciudades, y manejaron más de 350 recomendaciones de localidades y agencias. El Gobierno estableció cinco grupos de trabajo para el desembolso de la inversión pública y 26 grupos de trabajo que ayudaron a las localidades a eliminar dificultades y obstáculos.



En el octavo Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, el secretario general Nguyen Phu Trong evaluó que en medio de las dificultades y desafíos impredecibles en el contexto mundial y nacional, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de todo el país, aunque alcanzó un nivel inferior al objetivo fijado, sigue siendo bastante alto en comparación con muchas naciones del mundo.



Actualmente, el PIB de Vietnam se estima en 435 mil millones de dólares, lo cual coloca al país en el grupo de las 40 principales economías del planeta. La marca nacional de Vietnam se valora en 431 mil millones de dólares, ubicándose en el puesto 32 entre 100 marcas nacionales fuertes en el mundo. Muchas organizaciones internacionales prestigiosas apreciaron los resultados y las perspectivas de la economía vietnamita y vaticinaron que se recuperará rápidamente en el tiempo venidero.



* El transporte es la arteria de la economía



Una de las tareas que le “preocupan” al Primer Ministro no sólo en 2023 sino desde el comienzo de su mandato es la implementación de tres avances estratégicos planteados en la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido, especialmente la relacionada con la infraestructura, especialmente la infraestructura de transporte. Según el jefe del Gabinete, el transporte es la arteria de la economía, ya que ayuda a abrir nuevos espacios de desarrollo, crear condiciones favorables para la circulación de las personas, así como a desarrollar los parques industriales y las zonas rurales.



El Gobierno destinó grandes recursos y abordó drásticamente las dificultades y obstáculos para el desarrollo de la infraestructura de transporte, particularmente los asuntos relacionados con la tierra, la limpieza del terreno y materiales de construcción.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y sus homólogos laosiano, Sonexay Siphandone, y camboyano, Hun Manet (Fuente: VNA)

Desde principios de 2023, el emprendimiento de 12 proyectos componentes de la segunda fase de la Autopista Norte-Sur propició la construcción de otras obras de transporte claves. En todos los viajes de trabajo a las localidades, el primer ministro Pham Minh Chinh siempre prestó mucha atención al desarrollo de la infraestructura de tránsito. Inspeccionó y abordó drásticamente dificultades y obstáculos para acelerar la construcción de diversos proyectos importantes vinculados con autopistas, el Aeropuerto Internacional de Long Thanh (Dong Nai), el Aeropuerto de Dien Bien (en la homónima provincia) y el puente My Thuan 2 (que conecta las provincias de Tien Giang y Vinh Long).



Gracias a esos esfuerzos, en 2023 se inauguraron nueve proyectos de autopistas con una longitud de 475 kilómetros, aumentando el recuento de kilómetros de carreteras en funcionamiento a mil 892 en todo el país. Actualmente, Vietnam cuenta con otros 37 proyectos en proceso de construcción, que suman una longitud de mil 658 kilómetros, en proyección a tener alrededor de tres mil kilómetros de carreteras para 2025.



Además de las vías terrestres, el país renovó los aeropuertos de Dien Bien y Phu Bai, las pistas de despegue y aterrizaje de los aeródromos de Noi Bai y Tan Son Nhat. Se enfrasca en construir el Aeropuerto Internacional de Long Thanh y la terminal T3 del Aeropuerto de Tan Son Nhat, así como ampliar el Aeropuerto de Cat Bi. El país, a la vez, estudia algunos grandes proyectos portuarios, como los de Can Gio (Ciudad Ho Chi Minh), Cai Mep - Thi Vai (Ba Ria-Vung Tau), Cai Cui (Can Tho) y Tran De (Soc Trang).



* Promueven a Vietnam como un país sincero y confiable



En 2023, el primer ministro Pham Minh Chinh realizó 12 viajes de trabajo a 11 países, y también recibió a los homólogos de nueve naciones que visitaron Vietnam. Sostuvo más de 200 reuniones y contactos con líderes de estados, organizaciones internacionales y asociaciones, grupos económicos y empresas principales de los países y del mundo. Mantuvo numerosos diálogos con empresas con inversión extranjera y presidió conferencias de diplomacia económica. Las actividades de relaciones exteriores del jefe de Gobierno coadyuvaron a profundizar los lazos de Vietnam con otros países, demostrar su participación proactiva y activa en organizaciones regionales e internacionales, reafirmar el papel y la responsabilidad de Hanoi en la solución de cuestiones globales.



Estas actividades ayudaron a estrechar los vínculos de Vietnam con China y Estados Unidos; establecer un mecanismo de contacto entre los primeros ministros de Vietnam, Camboya y Laos, dando continuidad al mecanismo de contacto entre los jefes de los Partidos gobernantes de los tres países, así como promoviendo la conectividad de las tres economías.



Las visitas de Minh Chinh a Indonesia, Brunei, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Turquía abrieron una nueva etapa en la cooperación con Medio Oriente y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).



Esos viajes coadyuvaron a promover fuertemente la cooperación económica entre Vietnam y otros países, llevando el valor nacional del comercio exterior en 2023 a alrededor de 683 mil millones de dólares, de los cuales el superávit comercial se aproxima a los 28 mil millones de dólares, la mayor cifra registrada hasta la fecha.



En particular, la captación de inversión extranjera directa (IED) alcanzó casi 36,6 mil millones de dólares, un aumento anual del 32,1%, pese a la contracción del comercio y la inversión mundiales. El capital de IED desembolsado ascendió a casi 23,2 mil millones de dólares, el nivel más alto en la historia.



Se acerca una nueva primavera y el Gobierno vietnamita se empeña en cumplir las tareas asignadas, acompañando al Partido, el Ejército, el pueblo y la comunidad empresarial a hacer los mejores esfuerzos para conquistar los objetivos de desarrollo socioeconómico y las estimaciones del presupuesto estatal en 2024, y cumplir con éxito el plan quinquenal de desarrollo socioeconómico en el periodo 2021-2025./.

VNA