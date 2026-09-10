Vietnam es un socio fiable y una prioridad en la política de Rusia, afirma Vladimir Putin

Moscú (VNA)- El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de Vietnam, To Lam, mantuvo hoy conversaciones con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el marco de su visita de Estado al país euroasiático.

Vladimir Putin afirmó que la visita de To Lam reviste una importancia especial y constituye un nuevo hito en las relaciones de amistad tradicional y asociación estratégica integral entre Vietnam y Rusia, en continuidad con los intercambios y contactos de alto nivel mantenidos en el último tiempo. La visita refleja la determinación de los dirigentes de ambos países de llevar las relaciones bilaterales a una nueva etapa de desarrollo, cada vez más profunda, sustancial y eficaz.

El jefe del Estado anfitrión reafirmó que Vietnam es siempre un socio fiable y una prioridad de la política de Moscú en la región de Asia-Pacífico.

Por su parte, To Lam destacó que el Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas siempre valoran y recuerdan profundamente el enorme apoyo, la ayuda sincera y desinteresada y la eficaz cooperación que las generaciones de dirigentes, en particular el presidente Putin, y el pueblo ruso han brindado a Vietnam durante la lucha por la independencia y la reunificación nacional, así como en la construcción, defensa y desarrollo del país en la actualidad.

Subrayó que Vietnam y Rusia son socios estratégicos integrales, fiables, naturales y sostenibles a lo largo de la historia, y que ambos países apoyan sus respectivas políticas exteriores de independencia, autodeterminación, diversificación y multilateralización.

El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, sostiene conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin. Foto: VNA

Afirmó que Vietnam considera siempre a Rusia un socio importante y una prioridad de primer orden en su política exterior. Reorientar las relaciones Vietnam-Rusia hacia una cooperación cada vez más eficaz constituye una de las grandes orientaciones del Partido y el Estado vietnamitas, no solo para el próximo mandato, sino también para la nueva era de desarrollo.

En un ambiente de amistad, sinceridad, confianza y entendimiento mutuo, ambos líderes intercambiaron información sobre la situación de cada país y mantuvieron un amplio intercambio de opiniones sobre las relaciones bilaterales y las cuestiones regionales e internacionales de interés común.

Asimismo, hicieron balance de los resultados alcanzados desde la visita oficial de To Lam a Rusia en mayo de 2025 y de la aplicación de los acuerdos de alto nivel alcanzados entre ambos países en el último tiempo.

Ambos dirigentes expresaron su satisfacción por el continuo desarrollo positivo de las relaciones de amistad tradicional y asociación estratégica integral Vietnam-Rusia, el constante fortalecimiento de la confianza política, así como el mantenimiento regular de los intercambios de delegaciones y contactos de alto rango y a todos los niveles.

La cooperación en los ámbitos de economía y comercio, inversión, energía y petróleo y gas, defensa y seguridad, ciencia y tecnología, educación y formación, cultura, turismo e intercambios entre los pueblos ha registrado numerosos resultados positivos.

Las dos acordaron las grandes orientaciones para desarrollar y profundizar las relaciones bilaterales en la nueva etapa. Coincidieron en intensificar los intercambios regulares y sustanciales a todos los niveles, especialmente al más alto nivel, y fortalecer la cooperación a través de los canales partidista y parlamentario.

Convinieron en adoptar medidas firmes para que la cooperación económica desempeñe su papel pionero y contribuya a llevar las relaciones Vietnam-Rusia hacia un desarrollo más sustancial. Asimismo, destacaron la importancia de elevar el papel de la Comisión Intergubernamental para la cooperación económica, comercial y científico-técnica, y se fijaron como objetivo alcanzar cuanto antes el comercio bilateral de 15 mil millones de dólares.

Coincidieron en alentar a las empresas de ambos países a fortalecer sus vínculos, ampliar las inversiones y establecer nuevas cadenas de producción y suministro, así como desarrollar nuevos sectores con gran potencial. Entre las áreas de cooperación figuran la industria, la producción de alimentos y la ganadería a gran escala, el procesamiento de productos pesqueros, la economía marítima, la industria manufacturera y la producción local de bienes de consumo, el procesamiento de madera, la construcción naval, la mano de obra técnica, la educación y los servicios.

Reafirmaron que la energía y el petróleo y gas seguirán siendo pilares importantes de la asociación estratégica integral Vietnam-Rusia, al tiempo que la cooperación se ampliará a nuevos ámbitos energéticos como la energía nuclear, eólica y de gas.

Ambos dirigentes intercambiaron opiniones sobre la cooperación en energía atómica con fines pacíficos y consideraron que este es un ámbito de importancia estratégica, con capacidad para convertirse en un nuevo hito de las relaciones bilaterales en la nueva etapa de desarrollo.

El presidente ruso afirmó que está dispuesto a compartir experiencias y tecnologías, apoyar la formación de recursos humanos y poner en marcha modalidades de cooperación adecuadas a las necesidades de Vietnam.

Ambas partes acordaron seguir consolidando los pilares estratégicos de cooperación en materia de defensa, seguridad y técnica militar; coordinar la respuesta a los desafíos de seguridad no tradicionales; prevenir y combatir la delincuencia transnacional y los delitos de alta tecnología, así como hacer frente a situaciones de emergencia.

Acordaron que, en la nueva etapa de desarrollo, la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital deben convertirse en nuevos motores de la asociación estratégica integral. Ambas partes acogieron con satisfacción el Año de Intercambios en Educación, Ciencia y Tecnología Vietnam-Rusia 2026 y abogaron por fortalecer los vínculos entre institutos de investigación, universidades, centros de innovación y empresas tecnológicas.

To Lam propuso que Rusia siga facilitando las condiciones para que funcionarios, estudiantes y doctorandos vietnamitas estudien e investiguen en áreas de ciencias básicas y tecnologías avanzadas en las que Rusia posee fortalezas, y alentó los intercambios entre jóvenes científicos de ambos países.

Los dos dirigentes afirmaron que la educación y formación y los intercambios entre los pueblos tienen una importancia especial para preservar y promover la tradición de amistad Vietnam-Rusia. Se pronunciaron por intensificar la formación de recursos humanos de alta calidad y ampliar los vínculos entre universidades y centros de investigación.

Asimismo, coincidieron en impulsar aún más la cooperación en cultura, arte, deporte y turismo; facilitar los desplazamientos de ciudadanos de ambos países y reforzar las actividades de intercambio pueblo a pueblo.

El secretario general y presidente To Lam acogió con satisfacción la disposición del presidente Putin a considerar positivamente la exención de visados para los ciudadanos vietnamitas y afirmó que Vietnam está dispuesto a coordinar la organización de la “Temporada de la Cultura Rusa en Vietnam” en 2027.

Putin valoró altamente el rotundo éxito del Festival de la Cultura Vietnamita celebrado en 2025 en la Plaza Roja, así como la inauguración del Espacio de Patrimonio e Intercambio Cultural Rusia-Vietnam en la Universidad de Cinematografía, con motivo de la visita y en ocasión del 70.º aniversario de la llegada a Rusia de la primera generación de estudiantes vietnamitas.

To Lam propuso que Rusia preste apoyo para explotar valiosos documentos y materiales gráficos sobre la revolución vietnamita y sobre el Presidente Ho Chi Minh en el marco de la construcción del Museo del Partido Comunista de Vietnam.

Agradeció al Gobierno y a las autoridades locales la atención y las condiciones favorables brindadas a la comunidad vietnamita para vivir, estudiar y trabajar de manera estable en Rusia. Propuso que se sigan facilitando las condiciones para que la comunidad vietnamita se integre adecuadamente, contribuya activamente al desarrollo de Rusia y actúe como puente de amistad entre ambos países.

Al intercambiar opiniones sobre la situación regional e internacional, ambos dirigentes reafirmaron la importancia de mantener la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales, promover el multilateralismo y defender el papel de las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas y los principios fundamentales del derecho internacional. Vietnam apoya el fortalecimiento de las relaciones entre Rusia y la ASEAN en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo de la región y del mundo.

To Lam invitó al presidente Putin a realizar una visita de Estado a Vietnam y asistir a la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027, que se celebrará en Phu Quoc en noviembre de 2027. El presidente ruso agradeció la invitación y afirmó que Rusia la apoya y coordinará con Vietnam para contribuir al éxito de la magna cita.

Con esta ocasión, Putin asistió a la ceremonia de entrega del Premio Internacional de la Paz Lev Tolstói 2026 al secretario general y presidente To Lam. El galardón reconoce las importantes contribuciones del máximo dirigente vietnamita a la causa de consolidar la paz y fortalecer la cooperación y el entendimiento entre los pueblos, así como sus aportes a la promoción de la justicia y el respeto del derecho internacional y a la difusión en el mundo de la tradición pacifista, el espíritu humanista y el diálogo propios de Vietnam y de su pueblo.

Al recibir con honor el premio que lleva el nombre del gran escritor Lev Tolstói To Lam afirmó que este galardón no solo constituye un reconocimiento a su persona, sino que también refleja la alta valoración de la tradición pacifista del pueblo vietnamita, de su política exterior de independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación y desarrollo, así como de las contribuciones activas y responsables de Vietnam a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.

Valery Gergiev, presidente del Jurado del Premio Internacional de la Paz Lev Tolstói, entrega el premio al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. Foto: Thong Nhat/VNA

Reafirmó que Vietnam continuará trabajando junto con la comunidad internacional para promover el diálogo, fortalecer el entendimiento y la confianza, y resolver las diferencias y disputas por medios pacíficos, sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, en favor de un mundo de paz, estabilidad y desarrollo sostenible./.

Đặng Thu Trang