Vietnam impulsa privatización de empresas estatales para atraer capital extranjero

Hanoi (VNA) - En la nueva etapa de desarrollo del mercado bursátil vietnamita, la privatización de las empresas estatales ha dejado de centrarse únicamente en ampliar el número de compañías cotizadas o en incrementar el tamaño del mercado. Hoy, el proceso se orienta cada vez más a mejorar la calidad de los activos en bolsa, reforzar la gobernanza corporativa y atraer capital internacional.



La presidenta de la Comisión Estatal de Valores, Vu Thi Chan Phuong, subrayó que el mercado bursátil se consolida como un canal fundamental de financiación a medio y largo plazo para la economía. Al mismo tiempo, desempeña un papel clave en la promoción de la transparencia empresarial, la mejora de la gestión corporativa y el fortalecimiento de la competitividad nacional.



En un contexto marcado por la presión sobre el crédito bancario y mayores exigencias de control de riesgos, la aceleración de la privatización y la desinversión vinculadas a la cotización en bolsa se perfila como una vía para reestructurar el capital de las empresas estatales, fortalecer su capacidad financiera y movilizar recursos sociales para el desarrollo.



Según la funcionaria, las grandes empresas estatales con operaciones estables y marcas consolidadas encuentran en el mercado bursátil un entorno favorable para aumentar su valoración, ampliar su base de inversores y alinearse con estándares internacionales de gobernanza.



Sin embargo, uno de los principales desafíos actuales es la baja proporción de acciones en libre circulación (free-float) en muchas empresas ya privatizadas, debido a la alta concentración de la propiedad en manos del Estado o de grandes accionistas. Esta situación limita la liquidez del mercado y reduce el acceso de los fondos de inversión extranjeros.



Por ello, la reducción de la participación estatal en aquellos sectores en los que no sea necesario mantener el control se considera una medida clave para mejorar el free-float y aumentar el atractivo del mercado vietnamita.



Expertos del sector destacan que, con la reciente mejora de la clasificación de Vietnam a mercado emergente secundario por parte de FTSE Russell, se abre una oportunidad significativa para atraer flujos de capital internacional, especialmente de fondos indexados y de inversión a largo plazo. No obstante, aprovechar este potencial requiere seguir avanzando en transparencia, gobernanza corporativa y ampliación del free-float.



La viceministra de Finanzas Nguyen Thu Thuy informó que Vietnam cuenta actualmente con más de 860 empresas con participación estatal, de las cuales unas 500 son de propiedad 100% pública. Este sector aporta alrededor del 12,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y entre el 27% y el 30% de los ingresos presupuestarios, sin incluir el petróleo.



No obstante, el sector empresarial estatal sigue enfrentando importantes retos, entre ellos una limitada eficiencia operativa, una gobernanza en proceso de modernización, una lenta reestructuración y un avance insuficiente en los procesos de privatización y desinversión.



Para el periodo 2026-2030, el Ministerio de Finanzas impulsa un nuevo marco de clasificación de las empresas estatales, que otorga mayor autonomía a las compañías y define con mayor claridad los sectores estratégicos en los que el Estado debe mantener participación mayoritaria.



El nuevo marco legal -incluida la Ley de Gestión e Inversión del Capital Estatal en Empresas y sus decretos de aplicación- busca eliminar obstáculos en el proceso de privatización, reforzar la transparencia y diferenciar con mayor claridad el papel del Estado como propietario y como gestor.



De acuerdo con la presidenta del Instituto de Miembros de Consejos de Administración de Vietnam, Ha Thu Thanh, el Decreto 57/2026 refuerza esta tendencia al separar la función de representación del capital estatal de la gestión operativa de las empresas, lo que permitirá una mayor adaptación a las señales del mercado y una reestructuración más dinámica.



En este marco, las empresas deberán mejorar su transparencia, fortalecer la gobernanza corporativa y elevar la calidad de la información que publican para atraer inversores. Asimismo, se considera fundamental aumentar la proporción de acciones en libre circulación.



En paralelo, destaca la intención del Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam de continuar reduciendo su participación en BSR y PV GAS, una medida que podría contribuir a mejorar la gobernanza y a movilizar capital para proyectos energéticos e infraestructuras.



Según analistas del mercado, los inversores extranjeros priorizan la calidad de las empresas, la solidez de sus activos y la gestión de riesgos legales. Aunque las empresas estatales cuentan con ventajas en escala, estabilidad y posición en sectores estratégicos, aún es necesario perfeccionar la transparencia en la valoración y el marco de gestión de riesgos en los procesos de privatización.



En conclusión, la privatización de las empresas estatales en Vietnam ha dejado de ser únicamente un proceso de reestructuración del sector público para convertirse en un elemento clave en la mejora del mercado bursátil, el fortalecimiento de la gobernanza corporativa y la capacidad del país para atraer capital global./.

VNA