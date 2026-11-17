Hanoi (VNA) - El presidente de Chile, José Antonio Kast, y su esposa, partieron de Hanoi esta mañana, tras concluir su visita oficial a Vietnam, realizada del 15 al 17 de noviembre por invitación del secretario general del Partido Comunista y presidente del país, To Lam, y su cónyuge.



Durante su estancia, el mandatario chileno, su esposa y la delegación de alto nivel rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su Mausoleo y depositaron una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes y Mártires. El secretario general y presidente To Lam y su esposa presidieron la ceremonia oficial de bienvenida, tras la cual los dos líderes mantuvieron conversaciones. El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, también se reunió con el jefe de Estado chileno.



Los dirigentes vietnamitas dieron la bienvenida a la delegación chilena en esta primera visita a Vietnam de un presidente de Chile en nueve años, que coincidió con el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. A lo largo de este período, los vínculos de solidaridad y amistad tradicional se han fortalecido continuamente. Chile fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con Vietnam, que lo considera un amigo tradicional y un socio importante en América Latina.



Durante las conversaciones, ambas partes intercambiaron opiniones sobre las relaciones bilaterales y cuestiones regionales e internacionales de interés común. Sobre la base de los logros alcanzados y de una visión compartida en favor de la paz, la cooperación y la prosperidad en Asia-Pacífico, acordaron elevar sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica, sustentada en seis pilares: política y diplomacia, economía y comercio, agricultura, ciencia y tecnología, educación y cultura, y defensa y seguridad.



Los dos países acordaron aprovechar sus ventajas geoeconómicas y fortalecer la conectividad en transporte, logística, flujos financieros y cadenas de suministro entre Asia Oriental y América Latina. También promoverán la cooperación en comercio, inversión, agricultura, minerales estratégicos, ciencia y tecnología, transporte, finanzas, banca, turismo, defensa y seguridad, entre otros ámbitos. Asimismo, continuarán negociando acuerdos de cooperación en materia tributaria, aduanera, científica, tecnológica, de defensa y seguridad, con el fin de facilitar los vínculos bilaterales.



En cuanto a los asuntos regionales e internacionales, ambas partes reafirmaron su compromiso con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, así como su apoyo a la libertad y seguridad de la navegación marítima y aérea y a la solución pacífica de las controversias, conforme al derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. También acordaron coordinarse y apoyarse mutuamente en organizaciones internacionales y foros multilaterales.



Ambos países expresaron su confianza en que la nueva Asociación Estratégica permitirá aprovechar mejor sus potenciales y fortalezas, profundizar la cooperación y generar beneficios para sus pueblos, contribuyendo asimismo a la paz, la cooperación y el desarrollo en ambas regiones y en el mundo. Vietnam trabajará con Chile para implementar eficazmente los resultados de la visita.



Con motivo de la visita, José Antonio Kast invitó al secretario general y presidente To Lam y a su esposa a visitar Chile próximamente. El dirigente vietnamita aceptó la invitación y propuso al mandatario chileno participar en la Semana de Alto Nivel de APEC 2027 en Vietnam.



El presidente Kast, su esposa y la delegación chilena también participaron en el Foro Empresarial Vietnam-Chile. Por su parte, las primeras damas de ambas naciones disfrutaron de un espectáculo en el Teatro de Marionetas Acuáticas Thang Long, en Hanoi./.

VNA