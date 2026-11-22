Ca Mau, Vietnam (VNA)- Gracias a sus condiciones naturales privilegiadas, su entorno ecológico y su tradición productiva, la provincia de Ca Mau ha consolidado su posición como una de las localidades clave de la industria camaronera de Vietnam.

Además de contar con una gran escala de producción, la localidad dispone de un ecosistema diversificado en este sector, que abarca desde la producción de larvas y la cría de camarones hasta el suministro de insumos, los servicios técnicos, el procesamiento y la exportación.

Con unos 310 kilómetros de costa, una extensa red de ríos, canales y arroyos, amplias superficies de manglares y zonas ecológicas características de agua salada y salobre, Ca Mau reúne condiciones favorables para desarrollar diversos modelos de crianza de camarón adaptados a cada subregión ecológica, capaces de responder al cambio climático y satisfacer la diversidad de la demanda del mercado.

Agricultores en Ca Mau cosechan camarones. (Foto: VNA)

Según los datos de los primeros nueve meses de 2026, la superficie dedicada a la cría de camarón en toda la provincia alcanzó cerca de 418.000 hectáreas, mientras que la producción cosechada se situó en casi 440.000 toneladas, un aumento de alrededor del 10% respecto al mismo período del año anterior.

Ca Mau cuenta con gran capacidad de procesamiento y exportación de productos acuáticos, con 89 plantas procesadoras destinadas a la exportación y una capacidad de diseño total superior a las 500.000 toneladas anuales. Los productos camaroneros de la provincia están presentes en alrededor de 60 países y territorios, lo que reafirma su posición en la cadena de suministro de camarón de Vietnam y en el mercado internacional.

Desarrollar zonas de crianza a gran escala que cumplan los estándares y fortalecer los vínculos en la cadena de valor

Para hacer realidad el objetivo de desarrollar la industria camaronera de aquí a 2030, Ca Mau considera necesario aprovechar al máximo su potencial y sus ventajas en cuanto a condiciones naturales y entorno ecológico, al tiempo que impulsa la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y la reorganización de la producción.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

La prioridad es desarrollar zonas de cultivo de camarón a gran escala, dotadas de infraestructuras integradas y una organización unificada de la producción, que cumplan los estándares de calidad, inocuidad alimentaria, protección medioambiental y trazabilidad.

La provincia se centra en varios pilares estratégicos estrechamente interrelacionados.

En primer lugar, busca renovar la estrategia de producción y suministro de postlarvas de camarón. La calidad de las especies debe considerarse uno de los factores determinantes de la productividad, la calidad, los costes y la eficiencia de la producción.

Ca Mau orienta sus esfuerzos a pasar de priorizar la cantidad a mejorar la calidad de las postlarvas, especialmente mediante la investigación, selección, reproducción, producción y utilización de variedades resistentes a las enfermedades, capaces de adaptarse a las condiciones ambientales y adecuadas para cada modelo de crianza.

En segundo lugar, consolida y desarrolla cooperativas sustanciales. Esta es una tarea de especial importancia. En un contexto en el que la producción sigue siendo pequeña y dispersa, para establecer grandes zonas de cría que cumplan los estándares es necesario contar con organizaciones capaces de articular a los hogares productores, unificar los procesos de producción, gestionar la calidad e invertir en infraestructuras compartidas y aprovecharlas eficazmente.

Un campo dedicado al modelo de cultivo de arroz y camarón en la aldea de Ngo Kim, comuna de Ninh Thanh Loi, provincia de Ca Mau. (Foto: VNA)

En tercer lugar, construye un ecosistema de articulación de toda la cadena de valor de la industria camaronera. Esta vinculación no debe limitarse a los productores y las empresas compradoras, procesadoras y exportadoras, sino que debe contar con la participación coordinada de empresas dedicadas a la producción de postlarvas, piensos, insumos y equipos, así como de proveedores de tecnología, servicios técnicos, crédito, seguros, logística, procesamiento y comercialización.

En cuarto lugar, trabaja por convertir la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital en motores para mejorar la eficiencia y la competitividad de toda la cadena de valor, desde la producción de postlarvas, la vigilancia medioambiental y el control de enfermedades hasta la automatización de los procesos de crianza, la trazabilidad, el procesamiento de alto valor añadido y la gestión del mercado, entre otros.

Según las metas establecidas para 2030, Ca Mau aspira a alcanzar una producción camaronera de alrededor de 731.000 toneladas y un valor de exportación superior a los 3.500 millones de dólares. El objetivo no consiste únicamente en producir y exportar más camarones, sino también en mejorar la eficiencia productiva, reducir los costes para aumentar la competitividad, generar un mayor valor añadido y elevar los ingresos de los productores, como contribución al crecimiento económico de dós dígitos de la provincia./.