Kuala Lumpur (VNA) - El discurso del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, en la 49.ª Cumbre de la ASEAN, celebrada el 15 de noviembre en Manila (Filipinas), plantea una visión estratégica integral para fortalecer la resiliencia y la autonomía de la región, basada en tres pilares: seguridad y estabilidad, autosuficiencia económica y desarrollo centrado en las personas.



Así lo afirmó Enzo Sim, analista malasio de geopolítica internacional e investigador en defensa, en declaraciones al corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Kuala Lumpur.



Según el experto, el mensaje de Vietnam llega en un momento crucial, cuando la agrupación regional comienza a implementar la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045 y afronta importantes desafíos, como la competencia entre las grandes potencias, las tensiones comerciales, las interrupciones de las cadenas de suministro y la inseguridad energética.



En el ámbito de la seguridad y la estabilidad regionales, Vietnam propone intensificar el diálogo diplomático, fomentar la confianza, ampliar la cooperación en defensa y seguridad y respetar el derecho internacional.



También plantea fortalecer los mecanismos de intercambio de información y coordinación ante emergencias, así como el papel de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en las operaciones de asistencia ante desastres naturales.



En cuanto a la resiliencia económica, Vietnam promueve un enfoque que prioriza el fortalecimiento de sectores estratégicos como la energía, la tecnología y las cadenas de suministro. Entre las iniciativas destacan la implementación del Acuerdo Marco de Economía Digital de la ASEAN (DEFA), la Red Eléctrica de la ASEAN y la Iniciativa Energética de Manila.



Sim valoró especialmente la propuesta vietnamita de impulsar la iniciativa "Espacio para el desarrollo y la resiliencia", mediante la cooperación en datos satelitales, investigación espacial, formación de recursos humanos y atracción de inversiones en la economía espacial. Asimismo, destacó la propuesta de establecer una lista de infraestructuras estratégicas prioritarias de la ASEAN hasta 2040.



El tercer pilar se centra en las personas y el desarrollo social, con especial atención a la formación de recursos humanos cualificados, las competencias digitales, la protección social y la movilidad laboral.



Vietnam también impulsa la pronta puesta en funcionamiento del Centro de la ASEAN para la Respuesta a Emergencias Sanitarias y Enfermedades Emergentes (ACPHEED), en coordinación con Indonesia, Tailandia y otros países miembros, además de promover la cooperación cultural y las industrias creativas.



El analista malasio subrayó que el crecimiento económico sostenible debe ir acompañado de equidad social y bienestar ciudadano, factores esenciales para fortalecer la confianza de la población en la integración regional.



En el plano diplomático, Sim destacó tres orientaciones de Vietnam: mantener a la ASEAN como eje central de su política exterior para preservar la autonomía estratégica, participar activamente en la configuración de la agenda regional mediante nuevas iniciativas, y vincular las prioridades nacionales de desarrollo con los objetivos comunes de la Comunidad de la ASEAN.



A su juicio, el discurso del primer ministro Le Minh Hung ofrece una hoja de ruta concreta para construir una ASEAN más resiliente y autosuficiente. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política de los países miembros y de su capacidad para convertir los compromisos en acciones concretas./.

VNA