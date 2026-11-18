Hanoi (VNA) – Vietnam mantiene su firme compromiso con la solución de las controversias internacionales por medios pacíficos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, afirmó el viceprimer ministro Le Tien Chau durante una reunión con el secretario general de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), Marcin Czepelak, celebrada hoy en Hanoi.



Tras valorar los resultados de la oficina de la CPA en Hanoi durante sus cuatro años de funcionamiento, Le Tien Chau expresó su deseo de que Vietnam pueda acoger próximamente su primer procedimiento de arbitraje internacional y consolidarse como una sede de confianza para la solución de controversias, tanto en la región como a escala mundial.



El viceprimer ministro destacó el papel de la CPA en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y en el apoyo a los países para resolver disputas mediante el arbitraje y la conciliación, especialmente en la interpretación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Propuso que la institución continúe colaborando en la formación especializada de funcionarios vietnamitas, facilite oportunidades de prácticas y trabajo para jóvenes juristas del país y conecte a expertos internacionales con organismos y centros de formación jurídica vietnamitas.



En cuanto a las controversias relacionadas con inversiones, manifestó el interés de Vietnam en aprovechar la experiencia y los conocimientos de la CPA para prevenir conflictos desde sus primeras etapas y atender oportunamente las inquietudes de los inversores. Recordó que en 2026 la Asamblea Nacional aprobó una resolución sobre mecanismos de coordinación y políticas específicas en este ámbito, y que el país estableció un tribunal especializado en el Centro Financiero Internacional.



Le Tien Chau también pidió a la CPA facilitar la conexión de los organismos vietnamitas y de dicho tribunal con su red de oficinas y socios internacionales, a fin de actualizar conocimientos, perfeccionar el marco institucional y gestionar eficazmente los riesgos de posibles controversias. Encargó al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a otros organismos competentes concretar las iniciativas de cooperación.



Por su parte, Marcin Czepelak agradeció la recepción y consideró que Vietnam tiene las condiciones y el potencial para convertirse en un centro regional de solución de controversias. Asimismo, expresó la disposición de la CPA a apoyar al país en el perfeccionamiento de su marco jurídico para atraer recursos y cumplir sus objetivos de desarrollo.



También valoró el creciente reconocimiento internacional de los expertos jurídicos vietnamitas. Representantes del país han sido elegidos para dos mandatos consecutivos en la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y, en 2026, Vietnam contó por primera vez con un juez en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Además, el país está completando los trámites para presentar candidatos a árbitros de la CPA para el mandato 2026-2030./.

VNA