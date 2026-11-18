Beijing (VNA) - El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Anh Tuan, al frente de una delegación intersectorial, realizó, del 16 al 18 de noviembre, una visita de trabajo a Beijing y a la Región Administrativa Especial de Hong Kong (China), con el objetivo de impulsar la cooperación en el ámbito del derecho internacional.



El 16 de noviembre, en Beijing, en representación del Presidente vietnamita, el viceministro Le Anh Tuan firmó la Convención por la que se establece la Organización Internacional de Mediación (IOMed).



La firma de la Convención se ajusta a la política de Vietnam de diversificar y multilateralizar sus relaciones exteriores, participar de manera proactiva y activa en los asuntos comunes de la comunidad internacional, así como defender la Carta de las Naciones Unidas y los principios fundamentales del derecho internacional.



Una vez que la Convención entre en vigor para Vietnam, se incorporará la mediación como mecanismo de solución de controversias entre empresas e inversores. Esto contribuirá a impulsar las relaciones económicas, comerciales y de inversión con los países miembros de la IOMed, así como a materializar los objetivos de crecimiento del país en su nueva etapa de desarrollo.



Durante su estancia en Hong Kong, la delegación visitó la Secretaría de la IOMed, donde mantuvo reuniones e intercambió experiencias con sus representantes.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Anh Tuan, trabaja con representantes de la Secretaría de la IOMed. (Fuente: VNA)





Ambas partes abordaron las normas y experiencias de la organización en la mediación de determinadas controversias en los sectores de la construcción y marítimo, las actividades de capacitación en esta materia y la coordinación para divulgar los servicios de mediación de la IOMed entre la comunidad empresarial y los mediadores de Vietnam.



En una reunión con el secretario de Justicia de Hong Kong, Paul Lam, el viceministro Le Anh Tuan afirmó que Vietnam mantiene una política coherente de conceder especial importancia y máxima prioridad a sus relaciones con China, así como de respetar y apoyar la política de “un país, dos sistemas”.



Vietnam respalda y alienta a los ministerios, sectores y localidades a intensificar y profundizar los intercambios de amistad, la cooperación sustantiva y la conectividad estratégica con Hong Kong.



Con motivo de esta visita, ambas partes firmaron un Memorando de Entendimiento sobre cooperación en la formación de funcionarios especializados en derecho internacional, con el fin de establecer una base para desarrollar actividades de fortalecimiento de capacidades e intercambiar información sobre políticas y normativas jurídicas relacionadas.



La IOMed es una organización internacional intergubernamental con sede en Hong Kong, cuya función consiste en ofrecer servicios de mediación para resolver controversias entre Estados, entre Estados e inversores, así como entre organizaciones privadas.



Además de la solución de controversias, la organización promueve el fortalecimiento de capacidades en el ámbito de la mediación y concede especial prioridad a las necesidades de los países en desarrollo./.