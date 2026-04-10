Vietnam y Camboya fortalecen su asociación en conversaciones de alto nivel en Phnom Penh

Phnom Penh (VNA) - El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, sostuvo hoy conversaciones con Samdech Say Chhum, vicepresidente del Partido Popular de Camboya (CPP) y jefe del Comité Permanente de su Comité Central, en Phnom Penh, tras una ceremonia oficial de bienvenida.

Durante el encuentro, Tran Cam Tu transmitió a los líderes y al pueblo camboyano los saludos y felicitaciones por el Año Nuevo tradicional Chol Chhnam Thmey del secretario general del PCV y presidente de la República, To Lam, y de otros altos dirigentes.

Asimismo, expresó su satisfacción por la visita oficial y destacó los avances alcanzados por Camboya, confiando en que, bajo la dirección del CPP, el país vecino continuará obteniendo nuevos logros en su desarrollo.

Say Chhum dio una cálida bienvenida a la delegación vietnamita y calificó la visita como un hito importante que contribuye a fortalecer las relaciones entre ambos partidos y pueblos. También felicitó a Vietnam por sus recientes logros y expresó su confianza en su desarrollo futuro.

Ambas partes subrayaron la relación histórica y estrecha entre Vietnam y Camboya, forjada en la lucha por la independencia y consolidada en la cooperación para el desarrollo. Coincidieron en que los vínculos bilaterales continúan profundizándose en ámbitos clave como política, defensa y seguridad, economía, comercio, educación, intercambio pueblo a pueblo y cooperación local.

Los dos dirigentes acordaron mantener contactos regulares de alto nivel, reforzar los mecanismos de intercambio y mejorar la coordinación e intercambio de información para consolidar la confianza política.

En materia de defensa y seguridad, reafirmaron su carácter de pilar de la relación bilateral y se comprometieron a fortalecer la cooperación en la lucha contra la delincuencia transnacional, el narcotráfico y el cibercrimen, así como a evitar el uso del territorio de un país contra el otro.

En el ámbito económico, acordaron impulsar el comercio y la inversión, mejorar la conectividad en infraestructuras, logística y pasos fronterizos, y ampliar la cooperación en agricultura, industria, energía, telecomunicaciones, transformación digital y formación de recursos humanos.

Asimismo, coincidieron en avanzar en la resolución de cuestiones fronterizas pendientes, con el objetivo de construir una frontera de paz, amistad y desarrollo sostenible. Vietnam pidió a Camboya prestar atención a los asuntos relacionados con ciudadanos de origen vietnamita, sobre la base de la amistad y el respeto mutuo.

Ambas partes también reafirmaron la importancia de fortalecer la cooperación en información y educación sobre la relación bilateral, así como de combatir narrativas que distorsionen la historia y afecten la amistad tradicional entre ambos países.

En el plano multilateral, reiteraron su compromiso de coordinar posiciones y apoyarse mutuamente en foros como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la cooperación del Mekong y otros mecanismos internacionales, promoviendo el diálogo y el respeto al derecho internacional.

Finalmente, reafirmaron su voluntad de seguir consolidando la relación de amistad tradicional y cooperación integral Vietnam–Camboya, y acordaron coordinar actividades conmemorativas por el 60.º aniversario de relaciones diplomáticas en 2027.

En la ocasión, ambas partes presenciaron la firma del Memorando de Cooperación 2026–2030 entre la provincia vietnamita de Gia Lai y las provincias camboyanas de Ratanakiri, Stung Treng y Preah Vihear./.