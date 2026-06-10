Senador italiano valora las relaciones con Vietnam

Roma (VNA) – El Senado de Italia aprobó este lunes la ley de ratificación de los tratados de cooperación judicial y asistencia jurídica en materia penal entre el país europeo y Vietnam.



El senador Giulio Terzi, presidente de la Comisión de Políticas de la Unión Europea (UE) del Senado italiano, calificó esta decisión como “un paso especialmente significativo en el marco de las relaciones entre Italia y Vietnam, un país que emerge con rapidez en el Sudeste Asiático”.



Señaló además que, gracias a un crecimiento económico récord de entre el 7% y el 10% en los últimos años, Vietnam se ha convertido en un referente importante tanto en Asia como a nivel mundial.



Según Terzi, los vínculos bilaterales han alcanzado un nivel comparable al de las economías más avanzadas. En el marco de la asociación bilateral y de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y la UE, ambas partes comparten objetivos comunes en sectores clave como la justicia, la defensa, la agricultura, la energía, la ciberseguridad, la investigación y la innovación, así como en dos industrias estratégicas para el futuro: la producción de semiconductores y la explotación de tierras raras.



Además de los beneficios económicos, el exministro de Asuntos Exteriores de Italia elogió la política exterior de Vietnam, especialmente su compromiso con el multilateralismo y el respeto al derecho internacional.



Destacó que el país ha demostrado ser un miembro responsable al cumplir rigurosamente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el principio fundamental de que los compromisos deben respetarse.



Terzi recordó que, con el firme respaldo de Italia, la UE completó en 2025 la elevación de sus relaciones con Vietnam al nivel de Asociación Estratégica Integral. Subrayó que Vietnam mantiene actualmente solo 15 asociaciones de este tipo, lo que refleja la importancia estratégica que ambas partes se conceden mutuamente.



La sólida base política de esta relación se remonta a 1973, cuando Italia se convirtió en uno de los primeros países occidentales en establecer relaciones diplomáticas con Vietnam. Ambos países también compartieron la condición de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2008.



En la actualidad, Italia es el segundo mayor mercado de exportación de Vietnam dentro de la UE. El Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Vietnam (EVFTA), en vigor desde 2024, es considerado uno de los acuerdos comerciales más ambiciosos suscritos por el bloque europeo con una economía emergente, al incorporar exigentes estándares en materia de desarrollo sostenible, protección ambiental y derechos laborales.



Por su parte, Vietnam se ha consolidado como el principal socio económico y comercial de Italia en el Sudeste Asiático, con la presencia de más de 150 empresas italianas, entre ellas Piaggio, Ariston, Leonardo y reconocidas marcas de moda de lujo.



El senador Terzi afirmó asimismo que el Gobierno vietnamita ha mostrado desde el inicio de su actual mandato un profundo interés por la visión estratégica impulsada por la administración de la primera ministra Giorgia Meloni, especialmente en ámbitos relacionados con la conectividad, el desarrollo tecnológico y el crecimiento económico.



También destacó el interés de Vietnam por proyectos como el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC) y el Plan Mattei para África.



“Entre el Mediterráneo y el Indo-Pacífico compartimos grandes visiones que ya están tomando forma y que Vietnam percibe como oportunidades concretas”, concluyó el legislador italiano./.

VNA