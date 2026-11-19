Beijing (VNA) - El secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en la ciudad de Hai Phong, Le Ngoc Chau, reafirmó que la atracción de inversiones chinas constituye una prioridad para esta ciudad portuaria del norte de Vietnam, durante una visita oficial a la provincia china de Guangdong.



Al reunirse con directivos de los grupos tecnológicos Autel, en Shenzhen, y Biel Crystal, en Huizhou, destacó la importancia estratégica de China como uno de los principales socios comerciales de Vietnam e instó a fortalecer la cooperación en los ámbitos de las infraestructuras y las cadenas de suministro.



Al presentar las principales ventajas de su localidad, Ngoc Chau puso de relieve la posición estratégica de Hai Phong como puerta de entrada marítima del norte de Vietnam. Según el funcionario, la ciudad cuenta con un sistema integral de infraestructuras de transporte clave, que incluye un puerto de aguas profundas, autopistas y un aeropuerto internacional.



El puerto de aguas profundas de Lach Huyen cuenta actualmente con seis muelles capaces de recibir buques de más de 200.000 toneladas, mientras que se prepara la construcción de las siguientes terminales con vistas a completar los 12 muelles previstos para 2030. En el ámbito económico, la ciudad registró un crecimiento del 11,81% en 2025, ocupando el segundo lugar a nivel nacional. Asimismo, se situó en la primera posición en el Índice de Reforma Administrativa y entre las tres primeras localidades del país en competitividad provincial.



Hasta la fecha, Hai Phong ha atraído más de 1.800 proyectos de inversión extranjera directa (IED) procedentes de 44 países y territorios, con un capital registrado total superior a 51 mil millones de dólares. Sus parques industriales y zonas económicas concentran 1.076 de estos proyectos, con una inversión de casi 45,7 mil millones de dólares, mientras que el sector de IED genera alrededor del 84% de los ingresos por exportaciones de la ciudad. Desde principios de año hasta el 14 de noviembre de 2026, Hai Phong captó cerca de 4,2 mil millones de dólares en IED, superando así su objetivo anual.



Los inversores chinos ocupan una posición destacada, con 823 proyectos por un valor superior a 13,2 mil millones de dólares, equivalentes a aproximadamente el 26% del capital total de IED registrado en la ciudad. De ellos, 453 proyectos, con más de 9,6 mil millones de dólares, están ubicados en parques industriales y zonas económicas. Numerosos grandes grupos chinos, como Biel Crystal, Wolong, GreatStar, Sanhua, Jintian y Shanghuan, han elegido Hai Phong para sus operaciones y continúan ampliando su capacidad de producción.



Hai Phong inicia una nueva etapa de desarrollo con el objetivo de alcanzar un crecimiento económico anual promedio de al menos el 13% durante el período 2026-2030, señaló Ngoc Chau. Para materializar esta meta, la ciudad cuenta con tres zonas económicas, 52 parques industriales y una zona de libre comercio, que ofrecen políticas preferenciales atractivas, además de unas 5.000 hectáreas de suelo industrial disponibles para acoger proyectos de gran envergadura.



Con el fin de aprovechar la tendencia mundial de reorientación de los flujos de inversión, Hai Phong dará prioridad a los proyectos relacionados con las tecnologías avanzadas, los semiconductores, la inteligencia artificial y la electrónica. También busca atraer inversiones en energía verde, logística, industrias auxiliares y economía circular, sectores estratégicos en los que las empresas chinas cuentan con sólidas ventajas.



Ngoc Chau valoró positivamente los planes de ampliación de las inversiones previstos para 2027 por parte de los grandes grupos que operan en Hai Phong. Para optimizar esta cooperación, las autoridades locales alientan la transferencia de líneas de producción modernas y el establecimiento en la ciudad de actividades de investigación, diseño y prueba de nuevos productos. Asimismo, promueven una mayor automatización para reducir la dependencia de la mano de obra poco cualificada.



Por otra parte, la ciudad espera que las empresas establezcan una hoja de ruta clara para incrementar la integración local, dando prioridad a las sinergias con la red de industrias auxiliares ya existente. Hai Phong aspira así a que estos grupos desempeñen un papel catalizador en la atracción de sus proveedores y empresas satélite, con el objetivo de construir conjuntamente un ecosistema industrial sostenible en la localidad./.

VNA