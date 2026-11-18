Hanoi (VNA) - La Conferencia sobre la promoción del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre Vietnam y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se llevó a cabo recientemente en Hanoi, con la participación de numerosos funcionarios y representantes empresariales de los dos países.



Al intervenir la víspera en el evento, Bader Almatrooshi, embajador de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en Vietnam, señaló que el proceso de negociación del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) duró apenas 14 meses, lo que refleja la firme determinación de los dirigentes, los ministerios y las ramas de ambas naciones de lograr avances en la cooperación económica, comercial y de inversión bilateral.



En particular, la Embajada de los EAU en Vietnam siempre ha mantenido una estrecha coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio y otras carteras y agencias anfitrionas en aras de impulsar el comercio y las inversiones entre los países en los próximos años.



A su vez, Ngo Chung Khanh, subjefe del Departamento de Desarrollo de Mercados Exteriores y Comercio Multilateral del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, destacó que el CEPA es "un acuerdo sumamente especial", pues entre los cerca de 20 tratados de libre comercio (TLC) en los que participa la nación indochina y otros que se prevé firmar próximamente, ninguno se ha negociado en un plazo tan breve como este.



Al explicar este proceso, el funcionario informó que, a diferencia de las negociaciones de los TLC tradicionales, que requieren tiempo para realizar consultas y evaluar exhaustivamente los intereses de las partes, el CEPA avanzó con determinación siguiendo las directrices de los máximos dirigentes de Vietnam y los Emiratos Árabes Unidos.



Todo el proceso, desde su inicio hasta la conclusión sustancial de las negociaciones, duró poco más de un año, lo que constituye un récord en las negociaciones de TLC de Vietnam, comunicó.



El Acuerdo CEPA generará ventajas para los productos vietnamitas exportados al mercado de los EAU, especialmente mediante aranceles de importación más competitivos, un entorno normativo más estable, procedimientos más sencillos, mayores posibilidades de penetrar en el mercado de Oriente Medio y más oportunidades de establecer vínculos con socios e importadores de los Emiratos Árabes Unidos.



No obstante, para aprovechar eficazmente este acuerdo, las empresas deben elaborar una estrategia de acceso al mercado bien estructurada y prestar especial atención a las normas de origen, los estándares y las regulaciones de importación del país de destino.



También deben tener en cuenta las particularidades del mercado de los EAU, que constituye un importante centro de tránsito comercial en Oriente Medio, recomendó Ngo Chung Khanh.



Mientras tanto, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior de los EAU, subrayó que Vietnam figura actualmente entre los mayores socios comerciales no petroleros de su país dentro de la ASEAN, mientras que los Emiratos Árabes Unidos son el principal socio comercial de la nación indochina en el bloque árabe.



La relación entre los EAU y Vietnam debería ir más allá de los meros compromisos comerciales; es necesario ampliarla mediante el desarrollo de mercados, el incremento de los flujos de inversión y el fomento de los vínculos entre las comunidades empresariales privadas de ambas naciones, enfatizó.



El CEPA fue firmado con el objetivo de profundizar los nexos económicos bilaterales y generar condiciones favorables para impulsar el crecimiento y la prosperidad de ambos países, compartió.



Los Gobiernos de las dos naciones seguirán coordinándose con vistas a garantizar que los compromisos establecidos en el acuerdo aporten beneficios concretos a las empresas y abran nuevas oportunidades para los productos y servicios, no solo en el mercado de los EAU, sino también en otras regiones, remarcó.



En la conferencia, las empresas de ambas partes intercambiaron opiniones sobre cuestiones de interés, plantearon preguntas y compartieron experiencias y lecciones prácticas para acceder eficazmente tanto al mercado de los EAU como al de Vietnam.



Anteriomente, con el fin de fortalecer los vínculos entre las empresas de ambas partes y avanzar hacia resultados concretos, el Ministerio de Industria de Vietnam y Comercio y la Embajada de los EAU en Hanoi organizaron una sesión de conexión empresarial (Business to Business – B2B), que brindó a las compañías la oportunidad de intercambiar e impulsar directamente futuras actividades de cooperación.



Actualmente, los EAU son el mayor mercado de exportación y el segundo socio comercial de Vietnam en Asia Occidental. Hasta septiembre de 2026, el valor del comercio bilateral entre los dos países alcanzó los 5,7 mil millones de dólares, un aumento del 17,8% respecto al mismo período del año anterior./.

VNA