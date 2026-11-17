Tay Ninh, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Tay Ninh intensifica sus esfuerzos para situar a las empresas en el centro del ecosistema de innovación, mediante la conexión con inversores, centros de investigación y proveedores de tecnología.



En el marco de la Resolución No. 57-NQ/TW, la localidad busca impulsar la transferencia tecnológica, la transformación digital y ecológica y la comercialización de resultados científicos, con el objetivo de elevar la productividad empresarial y promover un modelo de crecimiento basado en la ciencia, la tecnología y la innovación.



Según el Comité Popular provincial, en 2026 Tay Ninh ocupó el noveno puesto entre las 34 provincias y ciudades del país en el Índice Provincial de Innovación (PII), dos posiciones más que el año anterior, lo que refleja avances en el desarrollo de su ecosistema de emprendimiento innovador.



Uno de los principales impulsores de este proceso es el Centro de Innovación de Tay Ninh, que comenzó a funcionar en marzo de 2026. La entidad ha realizado 20 visitas de prospección tecnológica, organizado tres seminarios para conectar la oferta y la demanda y encuestado a 24 empresas y cooperativas para identificar sus necesidades de modernización productiva.



Entre los resultados destaca la firma de un contrato de transferencia tecnológica entre una empresa y una cooperativa para procesar jacintos de agua y convertirlos en sustratos de cultivo y fertilizantes orgánicos. El proyecto contribuye a aprovechar recursos disponibles, generar valor añadido y fomentar la economía circular.



El movimiento emprendedor también muestra una evolución positiva. El Concurso Provincial de Emprendimiento e Innovación 2026 recibió 64 propuestas, de las cuales diez llegaron a la final y obtuvieron asesoramiento para perfeccionar sus modelos de negocio y orientar su comercialización. Asimismo, la primera edición del Concurso Provincial de Robocon registró 223 equipos participantes.



La directora del Departamento de Ciencia y Tecnología de Tay Ninh, Huynh Thi Hong Nhung, afirmó que la innovación está pasando de las actividades de información y asesoramiento a la resolución directa de las necesidades empresariales, especialmente en transferencia tecnológica, comercialización de investigaciones y desarrollo de activos de propiedad intelectual.



En esta línea, la provincia ejecuta un programa destinado a apoyar a 100 empresas en la renovación tecnológica, la transformación digital y ecológica y la mejora de la productividad durante 2026-2027.



En materia de propiedad intelectual, Tay Ninh ha respaldado 34 solicitudes de protección, con una financiación de 19,6 mil dólares. Durante los primeros nueve meses de 2026 se concedieron cinco títulos de patente y modelos de utilidad, 62 de diseños industriales y 1.006 registros de marcas.



Sin embargo, persisten obstáculos como la escasez de personal especializado, las limitaciones en investigación, las dificultades para acceder a financiación y la comercialización de resultados científicos, además de trabas administrativas en algunas políticas de apoyo.



El vicepresidente del Comité Popular provincial, Pham Tan Hoa, subrayó que el desarrollo del ecosistema innovador debe responder a las necesidades reales, situar a las empresas como protagonistas y medir los resultados por la eficacia de la aplicación tecnológica.



De cara a 2030, Tay Ninh se propone apoyar entre 300 y 350 proyectos de emprendimiento innovador, incluidos entre 50 y 70 con potencial para convertirse en empresas capaces de crecer y ampliar sus mercados. La provincia también promoverá la inteligencia artificial, las tecnologías digitales y la biotecnología en sectores como la agricultura, la industria y la logística.



Con estas medidas, Tay Ninh aspira a fortalecer los vínculos entre investigación y producción, elevar la capacidad tecnológica de las empresas y facilitar su participación en las cadenas de valor./.

VNA