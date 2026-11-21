París (VNA)– El embajador de Vietnam en Francia, Trinh Duc Hai, realizó una visita de trabajo a la ciudad de Châteauroux, capital del departamento de Indre, en la región de Centre-Val de Loire, con el objetivo de promover la cooperación descentralizada, conectar empresas y explorar oportunidades concretas de colaboración económica.



En el Ayuntamiento de Châteauroux, el embajador Trinh Duc Hai se reunió con el alcalde Gil Avérous, quien también preside la comunidad urbana de Châteauroux Métropole.



Ambas partes intercambiaron opiniones sobre las perspectivas de cooperación en ámbitos como comercio, inversión, industria de procesamiento y manufactura, agricultura, alimentación, productos farmacéuticos, atención sanitaria, logística, transición verde y transformación digital.



El diplomático vietnamita valoró el potencial económico de Châteauroux y destacó los avances en las relaciones entre Vietnam y Francia, especialmente desde que ambos países elevaron sus vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral en octubre de 2024 y tras la visita oficial a Francia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en septiembre de 2026.



Afirmó que la cooperación entre localidades y la conexión empresarial constituyen importantes motores para impulsar el desarrollo sustancial y eficaz de las relaciones bilaterales.



Al presentar el entorno de inversión de Vietnam y su posición estratégica en el Sudeste Asiático, el embajador subrayó que el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA) abre numerosas oportunidades de cooperación económica.



También propuso que las autoridades de Châteauroux alienten a las empresas locales a explorar oportunidades de inversión y negocios en Vietnam, y promuevan los vínculos entre las asociaciones empresariales de ambos países, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.



Las dos partes abordaron, además, la posibilidad de establecer relaciones de cooperación entre Châteauroux y una localidad vietnamita con condiciones adecuadas.



En el marco de la visita, Duc Hai también mantuvo una reunión de trabajo con Laboratoires Fenioux, empresa fundada en 1985 en Châteauroux, especializada en la fabricación de productos a base de plantas medicinales, complementos alimenticios, productos de nutrición deportiva y cosméticos naturales, que actualmente cuenta con unos 140 empleados.



Durante el encuentro con el presidente de la compañía, Christian Fenioux, el embajador conoció sus actividades de producción, tecnologías, estándares de calidad y orientaciones de desarrollo.



Ambas partes analizaron las perspectivas de cooperación en el suministro de materias primas medicinales y productos agrícolas, investigación y desarrollo de productos, fabricación por encargo, transferencia tecnológica y ampliación de mercados en Vietnam y el Sudeste Asiático.



El embajador afirmó que Vietnam dispone de un importante potencial en los sectores de plantas medicinales, productos agrícolas e industria de procesamiento, y que siempre da la bienvenida a una mayor inversión y cooperación a largo plazo de las empresas francesas.



Invitó a los directivos de Laboratoires Fenioux a visitar Vietnam para estudiar el mercado, buscar socios y promover proyectos concretos.



El alcalde Gil Avérous y los directivos de Laboratoires Fenioux valoraron la visita, manifestaron su interés en las oportunidades de cooperación con Vietnam y expresaron su deseo de seguir fortaleciendo los vínculos en el futuro./.

VNA