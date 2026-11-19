Shenzhen (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, se reunió hoy con el presidente de Filipinas, Ferdinand R. Marcos Jr., al margen de la Semana de Líderes Económicos del APEC 2026, en Shenzhen, China.



El dirigente vietnamita reafirmó que Vietnam concede gran importancia a las relaciones con Filipinas, así como su voluntad de trabajar conjuntamente para implementar eficazmente el marco de Asociación Estratégica Reforzada entre ambos países.



Solicitó el apoyo de Filipinas para que Vietnam organice con éxito el Año del APEC 2027 e invitó al presidente Ferdinand R. Marcos Jr. a asistir a la Semana de Líderes Económicos del APEC 2027, que se celebrará en Phu Quoc.



En materia de seguridad alimentaria, el mandatario vietnamita afirmó que su país está dispuesto a seguir siendo un proveedor estable y a largo plazo de arroz para Filipinas, contribuyendo así a garantizar el abastecimiento alimentario de este país.



Por su parte, Ferdinand R. Marcos Jr. valoró el impulso de las relaciones bilaterales desde el establecimiento de la Asociación Estratégica Reforzada y destacó la importancia de Vietnam como vecino marítimo y socio relevante de Filipinas en el Sudeste Asiático.



El mandatario filipino manifestó su deseo de ampliar la cooperación sustantiva con Vietnam en los ámbitos de defensa y seguridad, comercio e inversión, tecnología y transformación digital, así como agricultura y seguridad alimentaria.



Ambas partes coincidieron en la necesidad de profundizar la cooperación en defensa, seguridad y asuntos marítimos, así como de fortalecer la coordinación entre sus organismos encargados de hacer cumplir la ley.



Estos esfuerzos contribuirán a mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la protección, así como la libertad de navegación marítima y aérea en la región.



Ambas partes reafirmaron la importancia de resolver las controversias por medios pacíficos y de conformidad con el derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Al abordar cuestiones regionales e internacionales, el secretario general y presidente To Lam valoró el papel de Filipinas como presidente de la ASEAN en 2026 y afirmó que Vietnam continuará coordinándose estrechamente con este país para fortalecer la unidad y la centralidad de la ASEAN./.





VNA