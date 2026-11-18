Hanoi (VNA) – El Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam debatió hoy las modificaciones de tres proyectos de ley relativos a la donación y trasplante de tejidos y órganos, la protección de grupos vulnerables y la prevención de los daños del tabaco.



La ministra de Salud, Dao Hong Lan, informó que el Gobierno incorporó y explicó 382 opiniones de los diputados sobre el proyecto que modifica seis leyes, que también actualiza las normas de protección de niños y personas con discapacidad y las adapta al modelo de administración local de dos niveles.



En materia de tabaco, el proyecto revisado precisa los conceptos de cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado, bolsas de nicotina, shisha y otros nuevos productos. Asimismo, prohíbe su producción, comercialización, compraventa, almacenamiento, transporte, exportación, importación, tránsito y ocultamiento.



El Gobierno busca reducir la demanda y disminuir gradualmente la oferta de tabaco, en línea con la Estrategia Nacional de Prevención y Control de los Daños del Tabaco hasta 2030. También acordó aumentar por encima del 50% la superficie de los envases destinada a advertencias sanitarias y mantener las condiciones y licencias para la compraventa de tabaco.



Endurecen las condiciones para la donación y el trasplante



Respecto al proyecto sobre donación y trasplante de tejidos y partes del cuerpo humano, la ministra Dao Hong Lan señaló que la revisión refuerza la voluntariedad, la transparencia y la prevención del lucro y el aprovechamiento indebido.



Sólo las personas de 18 años o más podrán registrarse como donantes. Para los donantes vivos, la edad mínima se eleva de 18 a 25 años: quienes tengan entre 18 y menos de 25 años sólo podrán donar a familiares, mientras que los mayores de 25 podrán donar a otras personas bajo condiciones más estrictas. El proyecto también incorpora asesoramiento independiente, evaluación psicológica y consentimiento de padres o representantes cuando corresponda.



En caso de muerte cerebral o circulatoria, si la persona se había registrado como donante pero su familia no presta consentimiento, no se procederá a la extracción. Además, el proyecto eleva de 10 a 28 las conductas prohibidas para prevenir la compraventa y el lucro relacionados con la donación y el trasplante.



Al presentar el informe de revisión, Nguyen Dac Vinh, presidente de la Comisión de Cultura y Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional, señaló que el Gobierno ha incorporado sustancialmente las opiniones de diputados, organismos competentes y votantes.



El Comité Permanente pidió seguir perfeccionando el proyecto y reforzar las salvaguardias en cuestiones como la determinación de la muerte cerebral y circulatoria, los trasplantes con participación extranjera y la extracción de tejidos sin registro previo de donación.



En este último caso, subrayó que la extracción sólo podrá realizarse con la voluntad de los padres biológicos o del representante y con fines estrictamente humanitarios, y nunca cuando la causa de la muerte no esté clara o existan sospechas de infracción de la ley o circunstancias anómalas./.

VNA