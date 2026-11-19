Antalya, Turquía (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung afirmó en la sesión de alto nivel de la 31.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Cambio Climático (COP31) que Vietnam destina proactivamente recursos nacionales a la adaptación al cambio climático, la transición energética y el desarrollo de una agricultura de bajas emisiones.

El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung habla en la sesión de alto nivel de la 31.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Cambio Climático (COP31). Foto: VNA

Durante la conferencia, celebrada en Antalya, Turquía, los días 17 y 18 de noviembre, el viceprimer ministro señaló que persiste una gran brecha entre los compromisos y las acciones climáticas, mientras los países en desarrollo afrontan dificultades para acceder a financiación y tecnología.



En este contexto, propuso que los países desarrollados y las instituciones financieras internacionales lideren la movilización de financiación climática hasta alcanzar 1,3 billones de dólares anuales en 2035, con prioridad para las donaciones y los préstamos preferenciales destinados a la adaptación.



También llamó a facilitar la transferencia de tecnologías verdes, equilibrando la protección de la propiedad intelectual con el acceso a estas tecnologías, y garantizar una transición justa e inclusiva que proteja los medios de vida y preste especial atención a las pequeñas y medianas empresas.



Ho Quoc Dung instó asimismo a fortalecer la cooperación multilateral y regional para garantizar que las medidas comerciales relacionadas con el clima sean transparentes y conformes con las normas internacionales, sin crear nuevas barreras para los países en desarrollo.



En el Pabellón de Vietnam en la COP31, presidió el diálogo de alto nivel “Vietnam responde al cambio climático en el nuevo período” y el lanzamiento de la Asociación para la Transformación de las Cadenas de Valor Agroforestales y Pesqueras Resilientes y Responsables frente al Clima (P-CRAFT).



En el diálogo, afirmó que la transición verde ofrece a Vietnam una oportunidad para renovar su modelo de crecimiento, elevar su competitividad y avanzar hacia el objetivo de alcanzar emisiones netas cero en 2050. El Gobierno continuará perfeccionando el marco institucional y creando condiciones para que empresas e inversores participen en proyectos verdes y en el mercado de carbono, al tiempo que se reforzarán la financiación preferencial y la transferencia tecnológica.

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung en el acto de lanzamiento de la Asociación para la Transformación de las Cadenas de Valor Agroforestales y Pesqueras Resilientes y Responsables frente al Clima (P-CRAFT). Foto: VNA

En este marco, se entregaron tres memorandos de entendimiento entre Standard Chartered Vietnam y los grupos Dai Dung y Stavian, así como entre el Banco de Inversión y Desarrollo de Vietnam (BIDV) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AfD), por un valor total previsto de 260 millones de dólares.



La iniciativa P-CRAFT, promovida por Vietnam, busca conectar a productores y empresas con mercados, tecnología y recursos financieros para desarrollar cadenas de valor agroforestales y pesqueras sostenibles, de bajas emisiones y resilientes al cambio climático. El mecanismo, abierto, inclusivo y voluntario, contribuirá a la aplicación del Acuerdo de París, el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y la Agenda 2030 de la ONU.



La iniciativa cuenta entre sus miembros fundadores con la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y C.P. Vietnam, además de otros socios técnicos como Canadá, Japón, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), Bayer, Nestlé, el Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz (IRRI) y Oxfam.



El 18 de noviembre, Ho Quoc Dung mantuvo reuniones con dirigentes de la Secretaría de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Nueva Zelanda, Standard Chartered y HSBC, en las que pidió fortalecer la cooperación en financiación climática, transferencia tecnológica, formación de recursos humanos y desarrollo del mercado de carbono.



El secretario ejecutivo de la CMNUCC, Simon Stiell, valoró los esfuerzos de Vietnam y pidió al país presentar una Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) actualizada. También manifestó su disposición a conectar P-CRAFT con los organismos especializados de la ONU.

El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung se reúne con Justin Wu, director ejecutivo y responsable de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático para Asia y Oriente Medio de HSBC. Foto: VNA

Con Nueva Zelanda, Vietnam acordó reforzar la cooperación en transición verde, agricultura adaptada al cambio climático, financiación climática y comercio de emisiones. Por su parte, Standard Chartered reafirmó su compromiso con la financiación de proyectos verdes y el desarrollo del mercado de carbono vietnamita, mientras HSBC se comprometió a movilizar 12 mil millones de dólares para apoyar la transformación económica y el desarrollo sostenible de Vietnam./.