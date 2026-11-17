Manila (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y la titular del Parlamento Nacional de Timor-Leste, Maria Fernanda Lay, acordaron intensificar el intercambio de delegaciones a todos los niveles entre los dos órganos legislativos al reunirse hoy en Manila, Filipinas.



Durante el encuentro, celebrado al margen de la 47ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-47), los dos dirigentes también coincidieron en promover el papel de los parlamentos en el perfeccionamiento de los marcos jurídicos y la supervisión de la implementación de los acuerdos bilaterales, con el fin de facilitar la cooperación económica, comercial y de inversión, así como en fortalecer las consultas en foros multilaterales como la AIPA y la Unión Interparlamentaria (UIP).



Thanh Man expresó su satisfacción por volver a reunirse con Maria Fernanda Lay y felicitó a Timor-Leste por los logros alcanzados durante su primer año como miembro de la ASEAN, así como por el acuerdo del Comité Ejecutivo de la AIPA de presentar a la Asamblea General un proyecto de resolución para examinar y aprobar la admisión del Parlamento Nacional de Timor-Leste como undécimo miembro de pleno derecho de la organización.



Asimismo, valoró los avances positivos en las relaciones entre Vietnam y Timor-Leste, especialmente los resultados de la visita a Vietnam del primer ministro Kay Rala Xanana Gusmão en junio y del encuentro entre el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, y el presidente timorense, José Ramos-Horta, en septiembre.



De cara al 25º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, que se celebrará en 2027, el titular del Legislativo vietnamita propuso que ambas partes aceleren la organización de la primera reunión de su Comité Mixto y amplíen la cooperación en los ámbitos del comercio, la inversión, la agricultura, la seguridad alimentaria, la energía, las telecomunicaciones, la educación y la formación.



También expresó su deseo de que Timor-Leste siga creando condiciones favorables para que las empresas vietnamitas inviertan y operen en el país, y afirmó que Vietnam está dispuesto a suministrarle arroz.



Manifestó la disposición de Vietnam a compartir experiencias y apoyar a Timor-Leste en el cumplimiento de sus compromisos con la ASEAN y en los preparativos para asumir la presidencia de la organización en 2029.



En cuanto a la cooperación regional, Thanh Man instó a ambas partes a seguir coordinando esfuerzos para defender las posiciones comunes de la ASEAN y resolver las controversias por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional.



Por su parte, Maria Fernanda Lay expresó su coincidencia con las propuestas del presidente de la Asamblea Nacional vietnamita y agradeció a Vietnam su apoyo al proceso de integración regional de Timor-Leste y a su participación en la AIPA, así como la asistencia prestada para garantizar la seguridad alimentaria del país ante las dificultades que afronta su sector agrícola.



Informó que el Parlamento Nacional de Timor-Leste tenía previsto aprobar una resolución para ratificar el acuerdo de exención de visados para titulares de pasaportes ordinarios entre ambos países y que trabajaría para promover la implementación de los acuerdos bilaterales sobre comercio e inversión./.



VNA